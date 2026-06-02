Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба е изправен пред сериозен риск да пропусне мачове от Световното първенство, след като е усложнил контузия по време на финала на Шампионската лига. Френският национал изигра пълни 120 минути редом до Габриел Магаляеш срещу Пари Сен Жермен в драматичен мач, който лондончани загубиха след изпълнение на дузпи.

След като отпразнува титлата на Арсенал в Премиър лийг по време на парада в неделя, Салиба трябваше да се присъедини към лагера на френския национален отбор, докато „петлите“ засилват подготовката си за Световното първенство през 2026 г. Отборът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Кот д'Ивоар в първата от двете си приятелски срещи в четвъртък, преди да играе със Северна Ирландия следващия понеделник в последната си проверка. След това Франция започва кампанията си на Световното първенство срещу Сенегал на 16 юни, но Салиба не е в оптимално състояние и със сигурност ще пропусне въпросните контроли, а вероятно и някои от откриващите мачое на „петлите" на Мондиала.

Според информацията, 25-годишният играч е влошил неуточнена контузия по време на финала на Шампионската лига, като проблемът може да го извади от терените за „няколко седмици“. Имаше притеснения, че той дори няма въобще да може да играе на Световното, но последните информации от лагера на Франция са обнадеждаващи. Според "RMC Sport", тестовете на играча в понеделник са дали окуражаващи резултати. Салиба ще се присъедини към съотборниците си от националния отбор във вторник и вероятно ще има право да участва на Мондиала. Отбелязва се още, че националният отбор ще продължи да следи състоянието на играча.

Междувременно Франция все още разполага с трима уважавани централни защитници в лицето на Максенс Лакроа, Ибрахима Конате и Дайо Упамекано, докато Люка Ернандес и Жул Кунде също могат да осигурят покритие в сърцето на отбраната. Дешан може да замени Салиба с друг играч до 24 часа преди началния съдийски сигнал на мача със Сенегал, ако лекарят на френския отбор и главният медицински служител на ФИФА се съгласят, че контузията му е достатъчно сериозна, за да го изключи от целия турнир.

