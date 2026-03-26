Левандовски поведе Полша към обрат срещу коравите албанци

Полша се наложи с 2:1 над Албания в полуфинален мач от поток "В" на плейофите за класиране на Мондиал 2026. В решителния сблъсък за квотата "дружина полска" ще се изправи срещу тима на Швеция, който надви с 3:1 Украйна.

Албанците изиграха силно първо полувреме и поведоха с гол на Арбер Ходжа в 42-рата минута. След почивката обаче Полша доминираше и осъществи обрат с попадения на големите си звезди Роберт Левандовски (63') и Пьотър Жиелински (73'). И за двата гола асистира Себастиан Шимански.

Поляците не успяха да извоюват директна квота за Мондиал 2026, като завършиха втори в група "G" от квалификациите, изоставайки с 3 точки от Нидерландия. Роберт Левандовски и компания пропуснаха шанса си в предпоследния кръг, когато направиха 1:1 у дома с "лалетата".

Албанците бяха в група "К" от квалификациите, заедно с Англия и Сърбия. Отборът на бразилския селекционер Силвиньо се представи впечатляващо, като зае втората позиция, с точка повече от сърбите. Ключов за крайнотокласиране беше прекият двубой между двата тима в Лесковац, спечелен от Албания с 1:0.

Албания действаше много прагматично през първата част и притъпи домакинския натиск. Едно от малкото положения за Полша се откри пред Левандовски още в 6-ата минута, но той стреля встрани от целта.

Малко преди почивката защитата на поляците се пропука. Дълъг пас към Арбер Ходжа не беше пресечен и футболистът на Динамо (Загреб) овладя топката, след кото заобиколи Камил Грабара и откри резултата.

Изравнителното попадение падна в 63-тата минута. Шимански центрира от корнер, стражът на Албания Томас Стракоша се намеси неубедително и заелият позиция на далечната греда Левандовски го наказа - 1:1.

Десет минути по-късно обратът беше факт. Шимански намери на добра позиция Жиелински, а неговият мощен шут се оказа неспасяем за Стракоша. В останалото време домакините уверено контролираха ситуацията на терена и удържаха победата.

Снимки: Imago