Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Нидерландският АЗ Алкмаар е отправил оферта на стойност 7 млн. евро за сръбския национал на Лудогорец Петър Станич, твърди fcupdate.nl . Тимът, който елиминира Левски в плейофите на Лигата на конференциите, следи отдавна Станич.

От Лудогорец обаче са контрирали нидерландците, че трябва да платят 10 милиона евро за голмайстора на Лига Европа през този сезон.

АЗ Алкмаар, който спечели Купата на Нидерландия, иска Станич за евентуален заместник на Кеес Смит, тъй като към халфа има много сериозен интерес от испански и английския клубове и той може да бъде продаден за повече от 30 милиона евро.

В Нидерландия съобщават, че интерес към Петър Станич има и от испанските Бетис и Севиля, които обаче още не са отправили официална оферта. Ако трансферът се осъществи, сърбинът може да се превърне в най-скъпия футболист в историята на АЗ Алкмаар, като до момента най-много пари са дадени за Уесли Патати от Макаби Тел Авив - 7,3 милиона евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google