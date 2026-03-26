"Червения динамит" избухна след почивката срещу Северна Македония

Дания е само на една стъпка от това да си осигури участие на Световното първенство. В плейофа срещу Северна Македония в Копенхаген тимът на Бриан Ример записа разгромен успех с 4:0 и във вторник ще се изправи в решителен мач срещу тима на Чехия, който елиминира Ейре след изпълнение на дузпи.

Интригата на "Паркен" се задържа до почивката, но след нея домакините буквално отвяха състава на Гоце Седлоски. Микел Дамсгор откри резултата в 49-ата минута, а два гола за една минута на Густав Исаксен отказаха северномакедонците. Четвърт час преди края се разписа и Кристиан Ньоргор. Защитникът на Левски Никола Серафимов остана на пейката за гостите.

Датчаните бяха много близо до директно класиране за Мондиал 2026, но загубиха драматично прекия двубой с Шотландия за първото място в група "С" от квалификациите. Скандинавците получиха два гола в добавеното време в Глазгоу и останаха на втора позиция за сметка на "гайдарите", които ги изпревариха с 2 точки.

Северна Македония стигна до баражите благодарение на представянето си в Лигата на нациите, а в същинските квалификации завърши на трето място в група "J", а в последния си мач претърпя унизително поражение с 1:7 от Уелс в Кардиф.

Дания имаше осезаемо надмощие и преди почивката, като отправи 12 удара срещу нито един за гостите. Реферът Феликс Цвайер подмина няколко по-остри влизания в първите минути, но постепенно агресията в играта на Северна Македония се загуби и пред вратата на Столе Димитриевски започна да врии кипи.

В 19-ата минута Йоаким Меле беше изведен отляво в наказателното поле, но изстрелът му не затрудни Димитриевски. Малко по-късно стражът на Северна Македония попречи на Пиер-Емил Хьойберг да открие резултата. В 32-рата минута отново Меле шутира опасно, но топката излезе в аут.

Другият флангови футболист на Дания - Александер Ба, също беше активен. В 38-ата минута той се включи в поредната атака на домакините и опита удар, който обаче не попадна в очертанията на вртатата.

След почивката мощният натиск на датчаните се усили и гостите рухнаха. В 49-ата минута Хойлунд изведе Исаксен, а шпагатът на Себастиан Ерера прати топката в Микел Дамсгор, който отблизо опъна мрежата.

Това попадение сякаш изкорени съпротивителните сили на северномакедонците. В 58-ата минута Густав Исаксен се оказа на точното място след центриране на Дамсгор и вкара за 2:0, а само минута по-късно защитата на гостите отново се провали и Исаксен необезпокояван реши всичко в полза на "червения динамит".

Домакините не спряха дотук. Ветеранът Кристиан Ериксен се появи като резерва в 73-тата минута, а в 76-ата можеше да отбележи гол директно от корнер, но Кристиан Ньоргор довкара топката на далечната греда, въпреки че и без неговата намеса тя щеше да се озове в мрежата.

Снимки: Imago