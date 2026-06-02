Започват четвъртфиналните битки на "Ролан Гарос"

Днес Откритото първенство на Франция по тенис навлиза в решителната си фаза с първите четвъртфинални сблъсъци при мъжете и жените. Всички двубои от програмата ще се изиграят на централния корт „Филип Шатрие“, като денят обещава зрелищни битки между опита и настъпващото ново поколение.

Програмата на сингъл при жените се открива с исторически сблъсък на поколенията. 19-годишната Мира Андреева, известна с хладнокръвието си, се изправя срещу 36-годишната ветеранка Сорана Кърстя. Румънката сътвори абсолютен прецедент в Откритата ера, класирайки се за четвъртфиналите в Париж цели 17 години след първия си и единствен такъв случай през 2009 г. Това е най-голямата пауза между два четвъртфинала на един и същ турнир от Шлема в историята на женския тенис, което прави сблъсъка срещу младата Андреева още по-символичен, още повече и заради огромната възрастова разлика между двете тенисистки.

Веднага след тях на корта излизат Елина Свитолина и Марта Костюк в изцяло украински сблъсък. Интригата тук е огромна, тъй като Костюк влиза в мача с огромно самочувствие, след като в предишния кръг поднесе голямата сензация и елиминира световната номер 1 Ига Швьонтек. По-опитната Свитолина ще трябва да намери начин да укроти устрема на сънародничката си.

Мъжката програма започва в ранния следобед, не преди 14:00 часа, със сблъсъка между Рафаел Ходар и Александър Зверев. Германецът, който е световен №2 и миналогодишен финалист, е абсолютен фаворит, но срещу него се изправя една от големите изненади на турнира. 19-годишният испански дебютант Ходар прави фурор в Париж и в момента е тенисистът с най-много победи на червени кортове в тура за сезона.

Денят ще завърши с вечерен блокбъстър от 20:15 часа, който противопоставя две от най-ярките млади звезди от новото тенис поколение – Якуб Меншик и Жоао Фонсека. Бразилецът Фонсека взриви трибуните във Франция, след като по пътя си отстрани легендата Новак Джокович и Каспер Рууд. Срещу него се изправя чешкият гигант Меншик, който пък елиминира Андрей Рубльов и стана най-младият четвъртфиналист от своята страна в Париж от ерата на Иван Лендъл.

