Косово изригна срещу Словакия и е на крачка от чудото

Скромният тим на Косово е на крачка от класиране за световните финали през лятото, като за тази цел във вторник трябва да победи Турция на свой терен в Прищина. Отборът на Франко Фода си извоюва този шанс, след като срази с атрактивното 4:3 Словакия като гост в полуфинален сблъсък от поток “С” на плейофите в Европа.

Косово губеше с 1:2 на почивката в Братислава, но през второто полувреме заби три поредни гола, което му осигури успеха.

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова изкара целия двубой за победителите, като още от 25-ата минута трябваше да играе с жълт картон.

В най-резултатния дуел за вечерта словаците поведоха още в шестата минута чрез Мартин Валиент, но в 21-вата Велдин Ходжа изравни. Секунди преди почивката домакините ликуваха след попадение на Лукаш Хараслин за 2:1.

През втората част тимът на Косово се развихри и нанесе своя удар, след като за около 25 минути наниза три гола чрез Фисник Аслани (47’), Флоран Муслия (60’) и Крешник Хайризи (72’). Всичко това се случи пред много на брой фенове на стадиона, които подкрепяха косоварите.

Отборът на Словакия съумя единствено да върна един от тези голове чак в добавеното време чрез Давид Стрелец, но това беше всичко.

Косово никога не е участвал на световно или европейско първенство. Ако се класира за форума през лятото, там той ще е в група със САЩ, Парагвай и Австралия. Словакия пък за последно беше на Мондиал 2010.