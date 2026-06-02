Мане повежда Сенегал към Мондиал 2026, младок от Байерн отива на Световно

  • 2 юни 2026 | 09:55
Сенегалският селекционер Пап Тиау изключи бранителите Мустафа Мбоу и Илай Камара от групата на националния отбор и завърши окончателния списък от 26 футболисти за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двамата защитници, които имат общо четири мача за африканците, попаднаха в предварителния състав на 21 май.

Мбоу, защитник на френския ФК Париж, записа единствения си двубой през второто полувреме на загубата с 2:3 срещу САЩ в неделя. Крайният бранител на Андерлехт Камара пък има три мача и бе неизползвана резерва по време на контролата в Шарлът.

Садио Мане, който вкара и двата гола срещу САЩ, остава голямата звезда на отбора на Сенегал, който към момента изглежда като най-солидния африкански отбор на Мондиал 2026. 34-годишният нападател на Ал-Насър е лидер на предна линия, в която попадат още Николас Джаксън от Байерн (Мюнхен), Илиман Ндиайе от Евертън и Исмаила Сар от Кристъл Палас. 18-годишният халф на Байерн Бара Ндиайе също попадна в състава, след като записа международен дебют в неделя с 90 минути срещу САЩ.

Сенегал ще започне световното първенство срещу Франция на 16 юни в Ню Джърси, а това ще бъде повторение на дебюта на двата отбора на Мондиал 2002, когато африканците записаха паметна победа над шампионите. Останалите в групата са Норвегия (22 юни) и Ирак (26 юни).

Съставът на Сенегал:

Вратари: Едуар Менди (Ал Ахли), Мори Диау (Льо Авър), Йехван Диуф (Ница)

Защитници: Крепин Диата (Монако), Антоан Менди (Ница), Калиду Кулибали (Ал  Хилал), Ел-Хаджи Малик Диуф (Уест Хям), Мамаду Сар (Челси), Муса Ниакате (Лион), Абдулайе Сек (Макаби Хайфа), Исмаил Якобс (Галатасарай)

Полузащитници: Идриса Гана Гей (Евертън), Пап Аласан Гей (Виляреал), Ламин Камара (Монако), Абиб Диара (Съндърланд), Пате Сис (Райо Валекано), Пап Матар Сар (Тотнъм), Бара Ндиайе (Байерн Мюнхен)

Нападатели: Садио Мане (Ал Насър), Исмаила Сар (Кристъл Палас), Илиман Ндиайе (Евертън), Асан Диао (Комо), Ибрахим Мбайе (Пари Сен Жермен), Николас Джаксън (Байерн Мюнхен), Бамба Диенг (Лориен) и Шериф Ндиайе (Самсунспор).

Снимки: Gettyimages

