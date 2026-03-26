Хеттрик на Гьокереш съкруши Украйна

Швеция се класира за финалния бараж за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като победи Украйна с 3:1. Скандинавците стигнаха до успеха след хеттрик на голямата си звезда Виктор Гьокереш (6', 51', 73’), като последното си попадение той реализира от дузпа. В края Матвий Пономаренко (90’) вкара почетен гол за момчетата от Източна Европа.

В заключителния плейоф шведите ще играят с тима на Полша, който победи далеч по-трудно състава на Албания с 2:1.

Срещата се игра на неутрален терен във Валенсия, Испания заради руската военна агресия, която пречи на нормалното провеждане на международния спортен календар в Украйна. Въпреки това спортното съоръжение на Иберийския полуостров бе изпълнено с достатъчно фенове от Източна Европа, които дойдоха, за да подкрепят любимците си.

Голямата звезда на скандинавците Виктор Гьокереш откри резултата след само седем минути игра.

Към края на първото полувреме обаче доброто настроение в шведските редици бе помрачено. Исак Хиен се контузи и Греъм Потър се видя принуден да го замени с Карл Старлферт.

Това обаче не бе фатално за символичните гости, които въпреки форсмажора съумяха да измислят начин, по който да задържат аванса си и да се оттеглят на почивката с един гол преднина.

Дори в началото на втората част северняците нанесоха втори удар. Отново Гьокереш бе в центъра на събитията, като мултимилионната лятна покупка на Арсенал завърши перфектно контраатака с неспасяем шут за вратаря на украинците Анатолий Трубин.

Четвърт час преди края Трубин отново не съумя да помогне до край на тима си и вратарят направя груба грешка, която доведе до дузпа за шведите, а самият той получи жълт картон. С изпълнението се зае обичайният заподозрян Гьокереш и топ стрелецът оформи своя хеттрик.

Въпреки смазващо предимство в резултата на съперника символичните домакини продължиха да се надиграват и дори в заключителния четвърт час стигнаха до цели четири корнера. В крайна сметка усилията им се отплатиха и те отбелязаха почетно попадение в изтичащите секунди на редовното време, когато Пономаренко наказа стража на скандинавците Кристофер Нордфелд, който в хода на двубоя също си изкара жълт картон.

Първоначално имаше съмнения относно редовността на гола, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата.



Този мач обаче нямаше никакво влияние върху крайния изход от двубоя и скандинавците се почдравиха с успеха, който ги прати на финален плейоф с Полша, където ще се очертава страхотен сблъсък между изгряващата звезда Виктор Гьокереш и живата легенда Виктор Гьокереш.

