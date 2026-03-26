Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Турция е една крачка по-близо до мечтаното класиране на Мондиал 2026, след като победи с 1:0 Румъния в балканското дерби от най-ранния плейоф за деня. Единственото попадение бе дело на Ферди Кадиоглу в 53-ата минута, като то дойде след фантастична асистенция на Арда Гюлер. Южните ни съседи бяха по-добрият отбор и заслужено спечелиха важната среща.

Така отборът на Винченцо Монтела продължава напред и ще си оспорва квотата за Световното с победителя измежду Словакия или Косово в решителния финален плейофен мач на 31 март. Турците ще са гости, а при нов успех 24 години по-късно ще са част от Мондиала и ще се озоват в група “D”, където са още домакините САЩ, Парагвай и Австралия.

Arda's assist from many angles🎥🥶

Първото полувреме премина с натиск на Турция, но без кой знае какви чисти ситуации. В 15-ата минута Хакан Чалханоолу стреля от пряк свободен удар, но бе неточен, а 17 минути по-късно пък Кенан Йълдъз проби и намери Арда Гюлер, който от наказателното поле стреля в аут.

В началото на втората част обаче Турция нанесе своя удар. Арда Гюлер показа изключителната си визия и изведе с отличен пас левия защитник на Брайтън Ферди Кадиоглу в чиста позиция, а той не сгреши, останал сам срещу стража на гостите Йонуц Раду - 1:0 за южните ни съседи. Непосредствено след попадението пък Румъния бързо можеше да се върне в мача, но Янис Хаджи от непосредствена близост стреля с малко встрани. В 61-вата минута пък Кенан Йълдъз бе близо до това да удвои аванса за тима си, но далечният му удар намери напречната греда на Раду. Десетина минути по-късно румънският страж трябваше да се намесва и след изстрел от дистанция на Гюлер.

🇹🇷 TEBRİKLER MİLLİ TAKIM



🇹🇷 A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup etti.



⚽️ 53' FERDİ KADIOĞLU

В 77-ата минута пък Румъния имаше златен шанс да изравни. След корнер топката стигна до резервата Николае Станчу, който веднага стреля, но нацели страничната греда на Угурджан Чакър. До края обаче отборът на Монтела не позволи повече опасности и удържа ценната си преднина.