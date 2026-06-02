Предложиха 20 млн. евро на Левандовски за сезон

Напусналият Барселона Роберт Левандовски е получил изключителната оферта от 20 млн. евро заплата за сезон от Фенербахче, твърди полският журналист Томаш Вуодарчик. Тя е дошла от Хакан Сафи, който е единият от двамата кандидати за президент на турския гранд.

В края на седмицата има вот за нов президент на “фенерите” и Сафи се конкурира с Азиз Йълдъръм. И двамата обещават звездна селекция, като Левандовски е козът в кампанията на Сафи.

Самият голаджия става свободен агент, тъй като договорът му с каталунците изтича. Лева, който през август ще навърши 38 години, твърди, че все още не знае къде ще продължи кариерата му. Интерес към него има и от САЩ, като за това си признаха от Чикаго Файър.

Междувременно има информации, че Фенербахче вече е договорил друг централен нападател в лицето на Ведат Муричи от Майорка.

Левандовски на раздяла: Беше чест да играя за този клуб

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google