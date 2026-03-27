Босна и Херцеговина на 40-годишния Джеко чака италианците за финална битка

Босна и Херцеговина заслужи домакински финал срещу Италия за класиране на Мондиала през лятото. Директната битка ще е във вторник в Зеница. Един Джеко и неговите съотборници стигнаха до този шанс, след като елиминираха Уелс с 5:3 след дузпи в полуфинал от поток “А” на европейските плейофи. При това босненците се наложиха като гости в Кардиф. По-рано в четвъртък вечер “адзурите” се справиха със Северна Ирландия (2:0) в другия полуфинал.

Редовното време в Уелс завърши при 1:1, а при ударите от бялата точка гостите стартираха с пропуск, но след това “драконите” пропуснаха на два пъти, което се оказа решаващо.

Домакините доминираха през по-голямата част от срещата, но и шансът не беше с тях. През първото полувреме играещият във Фулъм Хари Уилсън удари греда.

Тимът на Крейг Белами все пак поведе, след като в 51-вата бившият играч на Манчестър Юнайтед Даниел Джеймс реализира прекрасно попадение за 1:0.

После обаче “драконите” така и не успяха да удвоят и с наближаването на края състезателите на Босна и Херцеговина се вдигнаха на щурм. Усилията им се увенчаха с гол за 1:1 в 86-ата, когато 40-годишният Джеко беше точен с глава.

В последвалите продължения домакините бяха по-близо до победата, но тя им се размина.

Така се стигна до дузпите, където направилият няколко пропуска в срещата Ермедин Демирович от Щутгарт не успя да реализира първия изстрел за гостите. После всеки започна да си вкарва, докато се стигна до последователни пропуски за домакините на бившия футболист на Тотнъм Бренън Джонсън и на бившия такъв на Ливърпул Неко Уилямс. 18-годишният Керим Алайбегович сложи точка на драматичната вечер с победна дузпа за Босна и Херцеговина.