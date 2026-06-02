Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

От Байерн (Мюнхен) са започнали разговори с офанзивния футболист на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: FC Bayern open talks with Ismael Saibari as potential new winger!



Discussions started after Gordon deal off, Saibari is appreciated and waiting to understand pricing from PSV.



Saibari, keen on joining Bayern this summer. pic.twitter.com/AYd1e57U50 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Според информациите баварците имат сериозен интерес към 25-годишния мароканския национал, който също няма нищо против да се присъедини към тях. Сайбари направи отличен сезон за ПСВ, като вкара 19 гола и даде 9 асистенции в общо 37 мача за “филипсите”, които защитиха титлата си в Ередивизи. Съвсем логично и той стана играч на сезона в нидерландското първенство.

Любопитното е, че едно от попаденията на мароканеца през кампанията дойде именно срещу Байерн - при загубата на нидерландците с 1:2 от баварския гранд в Шампионската лига.

Bayern are indeed considering a move for Ismael Saibari. The Moroccan is open to the move. Agreeing personal terms will not be an issue. PSV are looking to get a 'gigantic fee' for the Eredivisie player of the season, and are referring to the €60m demanded by AZ for midfielder… pic.twitter.com/xTOZZNXwau — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 2, 2026

Сайбари най-често е използван като офанзивен полузащитник, но може да играе като ляво крило и нападател, като именно тази му вариативност е привлякла вниманието на германския доминант. Все още не е ясно колко би поискал ПСВ за футболиста, но се очаква цената му да е минимум 50 млн. евро.

Снимки: Imago