Байерн започна преговори за играча на сезона в Ередивизи, който се разписа и срещу баварците

От Байерн (Мюнхен) са започнали разговори с офанзивния футболист на ПСВ Айндховен Исмаел Сайбари, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.
Според информациите баварците имат сериозен интерес към 25-годишния мароканския национал, който също няма нищо против да се присъедини към тях. Сайбари направи отличен сезон за ПСВ, като вкара 19 гола и даде 9 асистенции в общо 37 мача за “филипсите”, които защитиха титлата си в Ередивизи. Съвсем логично и той стана играч на сезона в нидерландското първенство.
Любопитното е, че едно от попаденията на мароканеца през кампанията дойде именно срещу Байерн - при загубата на нидерландците с 1:2 от баварския гранд в Шампионската лига.
Сайбари най-често е използван като офанзивен полузащитник, но може да играе като ляво крило и нападател, като именно тази му вариативност е привлякла вниманието на германския доминант. Все още не е ясно колко би поискал ПСВ за футболиста, но се очаква цената му да е минимум 50 млн. евро.
