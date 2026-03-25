  3. Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
Том Уолш записа историческо постижение на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, след като спечели своята четвърта планетарна титла под покрив в тласкането на гюле. Той стана и първият атлет в историята със седем медала от световни първенства под покрив. 34-годишният новозеландец има световна титла и на открито в Лондон през 2017 г., но на олимпийската сцена до момента има два бронза - в Рио де Жанейро 2016 и Токио 2021. Уолш даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след награждаването в Полша.

- Том, ти си абсолютна легенда със седем медала от световни първенства в зала, четири от които златни. Как се чувстваш?
- Много е приятно след Токио, когато със същата дистанция останах четвърти. Все още взимам, каквото трябва. Всяка година съм в сектора, ставам по-възрастен, така че е много приятно да потвърдя, че все още съм тук.

- Показа ни още веднъж, че си боец. Какво си мислеше, когато беше втори в състезанието?
- Просто се опитах да направя, каквото трябва, за да хвърля по-далеч. В повечето случаи се получава, когато те натискат. В началото на състезанието беше трудно, но с течение на надпреварата започнах да увеличавам метража си. Добавих още сантиметри в шестия опит.

- Планираш ли да се състезаваш на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 г.?
- Да, планирам. Ще бъда на 36, но все още смятам, че имам възможност за олимпийско злато. Все още не съм завършил кариерата си, така че искам този медал.

- А какво мислиш за световните първенства в зала? Имаш седем медала до момента - още един?
- Може би още един, ще видим. Това е нещо много специално. Очевидно съм голям късметлия, но също така съм свършил много здрава работа, за да го направя. Не само аз, а целият ми екип в последните 12 години.

- Тласкането на гюле за мъже е много здраво в последните години. Какво мислиш за останалите си съперници?
- Смятам, че има шестима, които са в състояние да печелят медали. Когато успееш да си на върха, чувството е страхотно. Участвал съм в състезания, когато бях много добре, но ставах четвърти. Опитвам се да нацеля момента и просто да се наслаждавам.

