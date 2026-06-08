Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

  • 8 юни 2026 | 18:51
  • 4612
  • 3
На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

В 19:00 часа стартира жребият за новия сезон в efbet Лига, а това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GotSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желания за домакинства и гостувания в определени кръгове.

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948
Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Такива има най-вече от евроучастниците ни - Левски (Шампионска лига), ЦСКА (Лига Европа), Лудогорец (Лига на конференциите) и ЦСКА 1948 (Лига на конференциите).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана си върна футболист от Хебър

Монтана си върна футболист от Хебър

  • 8 юни 2026 | 15:40
  • 1688
  • 0
Септември се раздели с Янко Георгиев

Септември се раздели с Янко Георгиев

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 1979
  • 2
Десислав Дяков за сезона на Аксаково

Десислав Дяков за сезона на Аксаково

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 1416
  • 0
Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

  • 8 юни 2026 | 15:08
  • 1264
  • 2
Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

  • 8 юни 2026 | 14:53
  • 1116
  • 3
БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

  • 8 юни 2026 | 14:42
  • 10139
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 23249
  • 4
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 3720
  • 1
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 22963
  • 44
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 16927
  • 74
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 7519
  • 4