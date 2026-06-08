На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

В 19:00 часа стартира жребият за новия сезон в efbet Лига, а това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GotSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желания за домакинства и гостувания в определени кръгове.

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Такива има най-вече от евроучастниците ни - Левски (Шампионска лига), ЦСКА (Лига Европа), Лудогорец (Лига на конференциите) и ЦСКА 1948 (Лига на конференциите).

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