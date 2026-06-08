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Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
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Левски и ЦСКА ще се изправят един срещу друг в 13-ия и 26-ия кръг на предстоящия сезон 2026-2027 в efbet Лига. "Сините" ще са символичен домакин в първия мач, а "червените" - в последния кръг на редовния сезон. Това стана ясно след тегления днес жребий за новото първенство.

Преди него стана ясно, че евроучастниците ни - Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец и ЦСКА, не могат да се паднат един срещу друг в първите 7 кръга, тъй като това е било заложено като предварително условие в софтуера, изтеглил жребия.

Любопитна подробност е, че Лудогорец, както и миналия сезон, първо ще гостува и на Левски, и на ЦСКА. Сблъсъкат със "сините" на "Герена" е в 10-и кръг, а с "червените" - в 12-ия.

Дербито на Пловдив е предвидено за 9-тия кръг на "Колежа", а Черно море и Спартак (Варна) ще играят още във втория кръг на "Тича".

Напечения сблъсък между ЦСКА 1948 и ЦСКА е предвиден за 11-ия кръг в Бистрица.

Като най-трудна програма в началото се очертава тази на новака Дунав. Русенци стартират като гост на Левски, във втория кръг приемат Лудогорец, а в следващия са с ЦСКА на новата "Армия".

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