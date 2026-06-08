Везенков и Олимпиакос гонят втора победа срещу ПАО във финалите на гръцката лига

Отборът на Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков в състава си се изправят срещу Панатинайкос в мач №3 от финалната серия на гръцката лига. Срещата е днес от 21:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

До момента двата отбора си размениха по една домакинска победа. В първата среща, която се изигра в "дома" на "червено-белите", те надделяха с 82-76, а след това "детелините" спечелиха с 68-58. Играе се до три успеха от пет мача, като следващата среща в "Телеком Център" в олимпийския комплекс ОАКА на 10 юни (четвъртък) отново от 21:00 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google