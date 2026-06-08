Текат последни приготовления на атлетическата писта на Националния стадион “Васил Левски”

Атлетическата писта на Националния стадион “Васил Левски” вече е почти напълно готова да посреща състезания, като се очаква довършителните работи да приключат на 12 юни. Полиуретановата настилка тип “сандвич”, сертифицирана от Световната атлетика, вече беше положена, коридорите разчертани.

Пистата запази класическия си червен цвят и е изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство. Стартът за дисциплината 110 метра с препятствия беше изнесен зад старта на гладкия спринт на 100 метра, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Бяха коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си. Така за първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас беше изцяло обновено.

Първото състезание, което трябва да приеме новата писта на “Васил Левски”, е Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.



Снимки: БФЛА

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