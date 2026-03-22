  Уолш влезе в историята с четвърта световна титла в зала на гюле

Уолш влезе в историята с четвърта световна титла в зала на гюле

Новозеландецът Том Уолш спечели рекорден седми медал от световни първенства на закрито, след като завоюва златото в тласкането на гюле за мъже на Световния шампионат по лека атлетика в зала в Торун.

34-годишният атлет, който също така триумфира със световните титли в зала през 2016, 2018 и 2025 г., вече притежава повече медали от световни първенства на закрито от всеки друг състезател в историята при мъжете.

Американецът Джордан Гайст поведе рано в надпреварата с първия си опит от 21.64 м. Той продължи с няколко мощни хвърляния, някои от които близо до 22 метра, но всички те бяха фаулове. Междувременно Уолш подобряваше представянето си постепенно по време на състезанието, започвайки с 20.59 м, преди да повиши резултата си до 21.21 м във втория кръг и 21.28 м в четвъртия.

Действащият шампион излезе начело в петия кръг с постижение от 21.66 м. Друг представител на САЩ Роджър Стийн записа най-добрия си резултат в последния кръг, затвърждавайки третото си място с 21.49 м, след което Гайст завърши серията си с 21.38 м.

След като вече си беше осигурил титлата, Уолш запази най-доброто за накрая и изпрати гюлето до най-доброто си постижение за сезона – 21.82 м.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Георги Павлов: Българската лека атлетика има своето достойно място в света

Георги Павлов: Българската лека атлетика има своето достойно място в света

  • 22 март 2026 | 08:02
  • 2987
  • 1
Досо спечели златото на 60 метра в Полша и събра пълна колекция медали

Досо спечели златото на 60 метра в Полша и събра пълна колекция медали

  • 21 март 2026 | 23:22
  • 1670
  • 0
Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

  • 21 март 2026 | 23:13
  • 7821
  • 5
Лудес Глория Мануел триумфира със златото на 400 метра в Полша

Лудес Глория Мануел триумфира със златото на 400 метра в Полша

  • 21 март 2026 | 23:10
  • 1148
  • 4
Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

  • 21 март 2026 | 22:50
  • 1320
  • 0
Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

  • 21 март 2026 | 22:40
  • 7104
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Добруджа, "червените" удариха в заключителните секунди на първата част

ЦСКА 1:0 Добруджа, "червените" удариха в заключителните секунди на първата част

  • 22 март 2026 | 14:59
  • 15701
  • 175
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 9281
  • 32
На почивката: Барселона 1:0 Райо Валекано, много по-добра игра на каталунците

На почивката: Барселона 1:0 Райо Валекано, много по-добра игра на каталунците

  • 22 март 2026 | 15:04
  • 5752
  • 4
Берое взе глъка въздух след битката на дъното

Берое взе глъка въздух след битката на дъното

  • 22 март 2026 | 14:25
  • 13637
  • 20
Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 6880
  • 4
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 8927
  • 46