Уолш влезе в историята с четвърта световна титла в зала на гюле

Новозеландецът Том Уолш спечели рекорден седми медал от световни първенства на закрито, след като завоюва златото в тласкането на гюле за мъже на Световния шампионат по лека атлетика в зала в Торун.

34-годишният атлет, който също така триумфира със световните титли в зала през 2016, 2018 и 2025 г., вече притежава повече медали от световни първенства на закрито от всеки друг състезател в историята при мъжете.

Американецът Джордан Гайст поведе рано в надпреварата с първия си опит от 21.64 м. Той продължи с няколко мощни хвърляния, някои от които близо до 22 метра, но всички те бяха фаулове. Междувременно Уолш подобряваше представянето си постепенно по време на състезанието, започвайки с 20.59 м, преди да повиши резултата си до 21.21 м във втория кръг и 21.28 м в четвъртия.

Действащият шампион излезе начело в петия кръг с постижение от 21.66 м. Друг представител на САЩ Роджър Стийн записа най-добрия си резултат в последния кръг, затвърждавайки третото си място с 21.49 м, след което Гайст завърши серията си с 21.38 м.

След като вече си беше осигурил титлата, Уолш запази най-доброто за накрая и изпрати гюлето до най-доброто си постижение за сезона – 21.82 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages