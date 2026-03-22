Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

Голямата ни надежда за медал от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) Божидар Саръбоюков започна в 20:12 часа българско време участието си в скока на дължина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов е №1 в световната ранглиста за сезона с 8.45 метра, което е и нов национален рекорд на България. Саръбоюков ще скача с четвърти стартов номер във финала. Можете да следите на живо изявите на Божидар със Sportal.bg.

Нашето момче започна отлично състезанието, като в първия си опит се приземи на 8.22 см. Във втория си опит Саръбоюков направи още по-добър скок, регистрирайки 8.31 м, което му отрежда първата позиция във временното подреждане.

Един от топфаворитите за златото Матия Фурлани е втори за момента с 8.25 м. Италианецът временно излезе начело, но с втория си опит Божидар си върна водачеството.

Междувременно 18-годишният кубинец Хорхе Оделин скочи 8.26 м и измести Фурнали от второто място.

В третия си опит Божидар показа впечатляващо постоянство, като регистрира 8.30 м - само със сантиметър под предишния му скок. Междувременно Фурлани направи фаул в третия си опит и класирането се запазва - първи е Саробоюков, втори е Оделин и трети е италианецът.