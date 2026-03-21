Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

  • 21 март 2026 | 22:10
  • 1076
  • 1

Александра Начева зае осмо място във финала на троен скок на Световното първенство в зала в полския град Торун. Българката постигна най-добър резултат в първия си опит - 14.05 м.

24-годишната Начева дебютира на световен шампионат в зала. тя не беше участвала на голямо състезание от Европейското първенство на открито в Рим през 2024 година. След това тя претърпя тежка контузия, заради която пропусна Олимпийските игри в Париж.

Постигнатите 14.05 м. са личен резултат за Начева през сезона и най-доброто й постижение в зала.

В останалите си опити българката направи два фаула и скочи 13.66 и 13.72 м.

Пловдивчанката е световна шампионка за девойки до 20 г. от Тампере 2018 и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през същата година.

Леянис Перес Ернандес защити световната си титла с 14.95 м. Кубинската звезда остави след себе си Юлимар Рохас от Венецуела с 14.86 м. Сали Сар от Сенегал с 14.70 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

