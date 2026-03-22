Добромир Карамаринов награди с бронзовия медал Божидар Саръбоюков

Президентът на Европейската атлетика и член на Съвета на Световната атлетика Добромир Карамаринов взе участие в церемонията по награждаването на призьорите в скока на дължина на Световното първенство в зала в Торун (Полша). Лично Карамаринов окичи бронзовия медал на шията на заслужилия своето място на почетната стълбица Божидар Саръбоюков.

Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

21-годишният ни състезател скочи 8.31 м тази вечер и дълго време бе водач в класирането, но в края на надпреварата бе изпреварен последователно от италианеца Матия Фурлани (8.39) и португалеца Жерсон Балде (8.46), който грабна златото.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg