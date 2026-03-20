Лиеке Клавер за Sportal.bg от Полша: В Апелдорн виражите са стръмни, така че тук е лесно за нас

Европейската шампионка на 400 метра в зала от Апелдорн 2025 и сребърна медалистка от Световното под покрив в Глазгоу 2024 Лиеке Клавер е сред звездите на Нидерландия на планетарния шампионат в Торун (Полша) и днес излиза в сериите на 400 м. Клавер даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след последната си тренировка преди началото на първенството.

- Лиеке, имаш два сребърни медала от световни първенства в зала и един златен, какво очакваш сега? Готова ли си за злато или ще бъде много трудно?

- Всеки медал е труден, но ще видим - все още не знаем. Не бягах толкова бързо, колкото ми се иска този сезон, но съм готова.

- Това ще бъде още едно голямо състезание за теб, готова ли си за него?

- Да, обичам състезанията и да бягам много. Това е от кратките състезания - само три дни и съм много развълнувана.

- Какъв резултат смяташ, че ще е необходим за златния медал в твоята дисциплина?

- Мисля, че всички трябва да бягаме толкова бързо, но правилата се променят - само четири коридора и два финала. Малко съм разочарована, че няма да бягаме всички заедно във финала.

- А какво ще кажеш за щафетите - вие винаги сте в топ 3 на големите първенства или на върха?

- Разбира се, надяваме се на най-високото, но при щафетите никога не се знае какво ще се случи - резултатите се променят постоянно. Не знам, ще видим, но сме много подготвени.

- Харесваш ли състезанията в зала или предпочиташ тези навън?

- Харесвам и двете, не мога да избера - не знам.

- Какво е мнението ти за виражите - в някои зали те са по-остри?

- Ние винаги тренираме в Апелдорн и там виражите са стръмни, това тук е лесно за нас.

- Повечето пъти можем да видим фенове от Нидерландия да ви подкрепят на големите шампионати. Очакваш ли и тук да имате подкрепа от Нидерландия?

- Да, но ще бъде трудно да си намерят билети, защото са разпродадени. Но брат ми и баща ми ще бъдат тук, така че това е всичко, от което се нуждая. Но мисля, че ще има още много оранжеви фенове тук.

- Била ли си някога в България или познаваш ли някои от българските атлети?

- Коя е столицата на България?

- София?

- Не, никога не съм била там. Може би някой ден.

Снимки: Imago