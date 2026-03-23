Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели своята четвърта световна титла в зала, след като триумфира на планетарния форум в Торун с нов рекорд на шампионатите от 6.25 метра. Световният рекордьор даде екслузивно интервю за Sportal.bg след награждаването в Полша.

- Мондо, още един златен медал, още един рекорд, но този път не световен. Защо реши да не атакуваш световния рекорд този път?

- Просто станах мързелив, уморен. Тялото ми този път не беше с мен. Взех победата и златото.

- За първи път в историята трима мъже скочиха над 6 метра в едно състезание. Какво мислиш за бъдещето на мъжкия овчарски скок?

- Овчарският скок е в много хубава и невероятна точка точно сега, всеки скача наистина добре. Натискаме се един друг, скача се над 6 метра. Маноло (б.а Емануил Каралис) скача лудо. Мисля, че е страхотно за зрителите. Винаги е хубаво, когато поставим овчарския скок на картата. Това е добре.

- Къде смяташ, че е твоят лимит?

- Ще видим.

- Преди няколко години те попитах коя друга дисциплина би искал да опиташ и ти каза скок дължина, все още ли е така?

- Мисля, че е овчарски скок. Стигнах до момент, в който съм малко възрастен - вече не съм дете, което да се шегува. Тялото ми е свикнало да прави това, което прави. Не мисля, че ще сменям дисциплините.