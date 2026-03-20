Дина Ашър-Смит пред Sportal.bg: Ако имаме добър ден, атлетите можем да накараме милиони хора да се усмихнат

Дина Ашър-Смит е една от големите звезди на Великобритания в спринта в последното десетилетие. Носителката на шест европейски титли в спринта, световна шампионка на 200 м на открито и медалистка от още много големи форуми е в Торун за участие на Световното първенство по лека атлетика в зала, като в Полша 30-годишната британка ще се изявява в спринта на 60 метра. Тя говори ексклузивно за Sportal.bg след последната тренировка на атлетите в официалната зала преди началото на Световното първенство.

- Дина, още един голям шампионат за теб, как се чувстваш?

- Много съм развълнувана, не съм била на такъв шампионат от десет години. Просто съм развълнувана, искам да се забавлявам.

- Какво очакваш, смяташ ли, че си готова за медал отново?

- Със сигурност, в много добра форма съм. Много съм уверена. Има много талантливи жени, сред моите тренировъчни партньори също, много съм фокусирана.

- Ти си от атлетите, които в повечето време се усмихват, но понякога имаш много голям товар върху раменете си, как се справяш?

- Мисля, че е привилегия в края на деня хората да те видят да се състезаваш добре. Винаги мисля, че е привилегия да имаш толкова много хора зад гърба си, които искат да те видят да се усмихваш и да си успешен. Мисля, че сме големи късметлии с работата, която имаме. Ако имаме добър ден, можем да накараме милиони хора да се усмихнат. Винаги пазя това в ума си и се опитвам да се забавлявам.

- Лятото предстои Европейското първенство на открито в Бирмингам, чувстваш ли се много развълнувана за това състезание?

- Да, със сигурност. Развълнувана съм, обичам да бягам у дома, обичам да бягам в Бирмингам. Толкова съм развълнувана, надявам се да спечеля много медали и да повиша ранкинга си. Европейското със сигурност ще бъде моята голяма цел за сезона.

- Винаги, когато първенствата са във Великобритания, публиката е невероятна. Смятам, че в Бирмингам ще бъде същото. Какво очакваш от публиката в твоята страна?

- Мисля, че ще бъде много забавно, защото хората във Великобритания обичат атлетиката, това ме прави много горда. Те аплодират всеки - независимо дали си от Великобритания или от малка страна, феновете те аплодират. Горда съм да съм британска атлетка и да виждам, че другите атлети се наслаждават, състезавайки се в моята страна. Сигурна съм, че ще се гордеем с нашите фенове, защото те винаги правят страхотно шоу за нас.

Снимки: Gettyimages