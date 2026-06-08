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  3. Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

  • 8 юни 2026 | 21:38
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Сериозни промени във Втора лига, ще има много баражи за влизане/оставане

През сезон 2026/2027 само един отбор от Втора лига ще спечели директна промоция за елита и това ще е първенецът на групата. Вторият и третият в подреждането ще се изправят срещу 12-ия и 13-ия в efbet Лига за влизане/оставане в елита.

От 14-ия до 20-ия в крайното подреждане пък ще изпаднат при аматьорите. Директните квоти за влизане във Втора лига ще са три. Две от тях са за първенците на Югоизточната и Югозападната трети лиги. Третата ще е за победителя от баража между първенците на Североизточната и Северозападната трета лига. Загубилият излиза срещу 13-ия във Втора лига в бараж за влизане/оставане.

От сезон 2027/2028 Втора лига ще бъде редуцирана до 16 отбора. Освен това през сезон 2026/2027 всеки тим от втория ни ешелон трябва да разполага с минимум 7 футболисти с професионални договори. Година по-късно те трябва да нарастнат до минимум 11.

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