Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Ярослава Магучих спечели втора световна титла в скока на височина в зала, след като днес се поздрави с успеха в Торун с 2.01 метра. Украинката даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след състезанието.

- Ярослава, отново си на върха на световно първенство в зала. Как се чувстваш?- Беше голямо удоволствие да се състезавам срещу най-силните момичета в света. Бях толкова уверена и в ума ми беше: ‘искам да спечеля златен медал’. Колекционирам медали - златен медал, сребърен медал, бронзов медал. След Китай си казах, че на следващия шампионат трябва да взема златен медал. Направих го, спечелих този златен медал за Украйна, разбира се. Защото всеки скок, всяко състезание е за украинските хора, искам да им дам малко щастливи моменти. Видях много украинци тук, в залата, моето семейство също ме подкрепяше и бях толкова мотивирана.

- Какво е мнението ти за трите сребърни медала днес? Не беше очаквано.

- Не знам, но мисля, че е традиция да има четири момичета с медали. На Олимпийските игри имаше четири момичета с медали. Септември на Световното в Токио, четири момичета сега. Този път имахме две украинки - аз и Юлия Левченко. Много е готино, но аз имам мечта един ден на подиума да има три украински момичета, защото сме силни в скока на височина. Очаквам с нетърпение това.

- Аз съм от България. Стефка Костадинова беше на върха в световната ранглиста в скока на височина толкова много години. Ти подобри нейния рекорд…

- Да, работих много здраво за това. Много хора говореха за този рекорд на Стефка Костадинова, много учени също казваха, че е невъзможно да се подобри, защото е един от най-старите рекорди в атлетиката. Но аз имах мечта от малко дете да печеля златни медали и да покажа резултати. В съзнанието ми беше, че един ден определено ще подобря този рекорд. И това се случи.

Аз видях Стефка Костадинова на Европейското в Рим през 2024 г., когато тя ни награждаваше на церемонията. Тя ми пожела да скоча 2.10 м в Париж, но мисля, че имаше предвид на Олимпийските игри в Париж. Но аз го скочих на Диамантената лига.

- Какво би искала да кажеш на българските фенове, които бяха малко разочаровани, че подобри рекорда на Костадинова?

- Искам да им кажа да не бъдат тъжни, защото този рекорд беше на върха 37 години - един от най-старите рекорди в Световната атлетика. България има история в световната атлетика, искам да направя това и за Украйна. А рекордите са рекорди, за да бъдат подобрявани.