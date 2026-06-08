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  3. Симон Ехамер: Искам да скоча 8.66 м преди Тентоглу

Симон Ехамер: Искам да скоча 8.66 м преди Тентоглу

  • 8 юни 2026 | 14:49
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Симон Ехамер: Искам да скоча 8.66 м преди Тентоглу

Водачът в световната ранглиста в скока на дължина Симон Ехамер има една малка мечта, която сподели с Андреас Трайковски в неговата страница в Инстаграм Jumpers World.

“Имам една малка цел - искам да скоча 8.66 м преди Тентоглу. Видях го да скача в Рим 8.65 м, 8.65 м. Той беше толкова разочарован, защото това е само на 1 сантиметър от националния рекорд на Гърция. В момента той скача на много високо ниво. Той ще ми пише, може би ще бъде малко ядосан. Сигурен съм, че един ден ще подобри този рекорд”, каза Ехамер пред Трайковски. Швейцарецът, който тази зима стана световен шампион със световен рекорд в седмобоя в Торун, води планетарната ранглиста за сезона в скока на дължина с 8.51 м, а Милтиадис Тентоглу е втори с 8.49 м.

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