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Ечевария се завърна с 8.24 м

  • 8 юни 2026 | 16:02
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Ечевария се завърна с 8.24 м

Сребърният медалист в скока на дължина от Олимпийските игри в Токио през 2021 година Хуан Мигел Ечевария се завърна победно в сектора. Той спечели надпреварата в Саламанка с 8.24 метра (+0.3 м/сек). Световният шампион за юноши под 20 години Ерван Конате също постигна 8.24 м (+2.1 м/сек), но победата беше за Ечевария.

Така броят на атлетите с постижения над 8.20 метра в сектора за скок дължина през сезона се увеличиха с още двама. Световният бронзов медалист в зала от Торун 2026 Божидар Саръбоюков има 8.29 м от началото на лятото. №1 в световната ранглиста е десетобоецът Симон Ехамер с 8.51 м, а носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу е с 8.49 м.

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Снимки: Gettyimages

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