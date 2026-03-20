Световният шампион на 60 м Трейвън Бромел пред Sportal.bg: Всеки е готов за титлата

Трейвън Бромел е световен шампион на 60 метра в зала от Портланд 2016. 30-годишният американец утре ще участва на поредния си голям форум, а на старт в неговата серия ще застане и Никола Караманолов, който пък е един от двамата български спринтьори на 60 метра на Световното първенство в Торун, Полша. Бромел, който има и световна титла на 4 по 100 м от Токио 2025 със САЩ и два индивидуални бронзови медала на 100 м, даде специално интервю за Sportal.bg преди сериите на 60 метра.

- Трейвън, ти си световен шампион на 60 метра в зала от 2016 г. Как се чувстваш сега, тук си с един от най-силните резултати през сезона?
- Чувствам се добре, просто готов да се състезавам. Никога не стъпвам на пистата без целта ми да е да спечеля, така че това е целта - да бъда победител, да бъда състезател и да правя това, което обичам.

- Кой е фаворит за титлата на 60 метра при мъжете - ти или някой друг?
- Всеки е готов - просто трябва да останеш концентриран и да направиш това, което трябва. Аз съм фокусиран върху себе си - не съм фокусиран върху съперниците си, просто гледам своя коридор.

- Имаш богат опит на големи шампионати - чувстваш ли напрежение или си напълно готов?
- Не, няма никакво напрежение.

- Бил ли си някога в България?
- Не, не съм.

- Утре (б.а. днес) ще се състезаваш в серията си с българския спринтьор Никола Караманолов, какво мислиш за младите атлети, които ще участват на 60 метра?
- Те са фокусирани като всички други. Възрастта няма значение за това, което обичаш.

Дина Ашър-Смит пред Sportal.bg: Ако имаме добър ден, атлетите можем да накараме милиони хора да се усмихнат

