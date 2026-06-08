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Бягай във финалното събитие на “Шест маратона на шест континента"

  • 8 юни 2026 | 11:59
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Бягай във финалното събитие на “Шест маратона на шест континента"

Инициативата "Шест маратона на шест континента" приключи на 24 май. Финалът на маратона под Мачу Пикчу в Перу сложи край на световната обиколка. Гергана Василева пробяга света с кауза: да призове хората с МС, техните близки и всички хора да използват двигателната активност като терапия!

Берлин, Германия, Европа;
Остров Косумел, Мексико, Северна Америка;
Остров Тасмания, Австралия;
Килиманджаро, Танзания, Африка;
Кападокия, Турция, Азия;
Мачу Пикчу, Перу, Южна Америка!

Инициативата беше осъществена за година и половина. Маратоните бяха избрани с градация за трудността и включваха градски, островни, планински и маратони в саваната. Помощта на компании и приятели беше решаваща! А моралната подкрепа беше безценна!

“Както разказах в началото:  с диагноза Множествена склероза съм повече от 15 години. Малко след новината - освен лечението започнах да спортувам доста активно, а от 5 години участвам в маратони, полумаратони, ултравеломаратони и планински преходи. Започнах с бягане в Западния парк, през поредица полумаратони в страната, се реших за първия пълен маратон:  в Рим! Така се започна и скоро  се включих в Dune Desert Halfmarathon в Сахара, Мароко. От каране на колело до Елин Пелин и обратно, през 400-километрово южно трасе до морето, до двукратно преминаване на маршрута"Дунав Ултра" – 740 километра от Видин до Дуранкулак. Йога, пилатес, плуване, ски... Различни активности, които ме зареждат! След всичко тава реших да започна този проект и да споделя опита си за това, че спортът категорично се превърна в моята най-сигурна терапия.

Финалното събитие на инициативата “Шест маратона на шест континента“ ще бъде на 21.06.2026 г. от 9 часа в Западния парк в София. Събитието се организира с подкрепата на отдел "Спорт и младежки дейности" на Столичната община. Каним всички пациенти с МС, техните близки и техните лекари, любители,  спортисти и всички, които искат да подкрепят идеята, че активният начин на живот е най-добрата терапия”, сподели Гергана Василева.

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