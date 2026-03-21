  3. Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

  • 21 март 2026 | 23:13
Александра Начева завърши осма във финала на троен скок на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Възпитаничката на Стойко Цонов постигна осмата позиция с личен рекорд в зала от 14.05 метра в дебюта си на световно в зала. Пловдивчанката даде специално интервю за Sportal.bg минути след състезанието.

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

“За първи път съм доволна от себе си, дойдох за това, за което съм готова. Показах всичко от себе си, показах, че най-накрая съм готова да се завърна сред най-добрите осем и се сборих с тях. Това ми беше целта. И другата ми цел беше да вляза сред топ 3 на европейките, което също постигнах. Много съм щастлива - за такова завръщане си мечтаех и то се случи.

По мое мнение можех да скоча още, според моите треньори също. Последните два опита рискувахме на макс. Видя се огромен потенциал на скока, уви, не успях да го направя”, каза Начева пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

