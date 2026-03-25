Лариса Япикино пред Sportal.bg: Пожелавам на Пламена бързо възстановяване и да се завърне по-силна

  • 25 март 2026 | 10:23
Лариса Япикино спечели сребърен медал в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. За италианката това беше първо отличие от планетарен форум. Тя остана само на 5 сантиметра от златото. Япикино даде специално интервю за Sportal.bg в Полша след награждаването.

- Лариса, спечели медал, но не беше златен. Как се чувстваш?
- Това е моят първи медал от световно първенство - наистина бях близо до златото, но това е част от играта. Може би следващия път.

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

- Опита да дадеш най-доброто от себе си, но не успя да победиш португалката.
- Беше объркано състезание за мен. Честно казано успях да вляза в състезанието едва в последните два опита. Пет сантиметра не са толкова много, но много зависи от това как ще успееш да настроиш нещата. Но съм много щастлива с резултата си.

Де Соуса триумфира в скока на дължина на Световното в Полша
Де Соуса триумфира в скока на дължина на Световното в Полша

- Аз съм от България. Вероятно познаваш нашата най-добра състезателка в скока на дължина в момента Пламена Миткова, която е контузена сега. Какво е мнението ти за нея, състезавали сте се заедно много пъти.
- Много съжалявам за нея, пожелавам и бързо възстановяване и ще я чакам, когато е готова, да се състезаваме отново заедно. Тя е страхотна, невероятен талант и може да скача много далеч. Така че я очакваме да се завърне скоро, да е здрава и по-силна отвсякога.

- През лятото предстои Европейското първенство в Бирмингам. Повечето от европейските атлетки сте много добри. Какво очакваш от този шампионат, вероятно ще бъде много здраво състезание отново?
- Да, но е забавно, когато е трудно. Надявам се да направя най-добрите си скокове на европейската сцена.

- Какво мислиш за себе си - вероятно ще гониш златото в Бирмингам?
- Кой знае, ще дам най-доброто от себе си.

