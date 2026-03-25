Лариса Япикино пред Sportal.bg: Пожелавам на Пламена бързо възстановяване и да се завърне по-силна

Лариса Япикино спечели сребърен медал в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. За италианката това беше първо отличие от планетарен форум. Тя остана само на 5 сантиметра от златото. Япикино даде специално интервю за Sportal.bg в Полша след награждаването.

- Лариса, спечели медал, но не беше златен. Как се чувстваш?

- Това е моят първи медал от световно първенство - наистина бях близо до златото, но това е част от играта. Може би следващия път.

- Опита да дадеш най-доброто от себе си, но не успя да победиш португалката.

- Беше объркано състезание за мен. Честно казано успях да вляза в състезанието едва в последните два опита. Пет сантиметра не са толкова много, но много зависи от това как ще успееш да настроиш нещата. Но съм много щастлива с резултата си.

- Аз съм от България. Вероятно познаваш нашата най-добра състезателка в скока на дължина в момента Пламена Миткова, която е контузена сега. Какво е мнението ти за нея, състезавали сте се заедно много пъти.

- Много съжалявам за нея, пожелавам и бързо възстановяване и ще я чакам, когато е готова, да се състезаваме отново заедно. Тя е страхотна, невероятен талант и може да скача много далеч. Така че я очакваме да се завърне скоро, да е здрава и по-силна отвсякога.

- През лятото предстои Европейското първенство в Бирмингам. Повечето от европейските атлетки сте много добри. Какво очакваш от този шампионат, вероятно ще бъде много здраво състезание отново?

- Да, но е забавно, когато е трудно. Надявам се да направя най-добрите си скокове на европейската сцена.

- Какво мислиш за себе си - вероятно ще гониш златото в Бирмингам?

- Кой знае, ще дам най-доброто от себе си.