Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков присъства на тегления днес жребй за сезон 2026/2027. След него той говори пред медиите и там заяви, че има съществена разлика между предишната и сегашната селекция на "червените".

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Величков е категоричен, че ЦСКА е доволен от футболистите, с които разполага към момента и лятната селекция ще е ориентирана само към надграждане.

“14 отбора! На хартия би трябвало да се вдигне качеството. Да има повече дербита, повече равностойни двуби. Иначе календарът облекчава малко, което не е без значение. Защото имаше доста натоварени моменти към края на сезона, когато се натрупват наказания и контузии, но всичко е в рамките на нормалното.

Програмата не променя по никакъв начин нашите цели. Те са ясни на всички. Искаме да спечелим всеки един двубой във всяка надпревара. Това е целта ни", започна Величков.

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"Дали влияят изискванията на клубовете към програмата? Влияе по някакъв начин, разбира се. Към този момент незаявилите такива претенции отбори могат да имат по-ясна представа, ако се чувстват ощетени за нещо. Иначе смятам, че с оглед отлагането на двубоите, което се случи многократно през последните години, в началото да се даде този приоритет за евроучастниците, е положителен за българския футбол", допълни шефът на "червените".

"Как върви селекцията? Има една съществена разлика спрямо предишната - доволни сме от състава, с който разполагаме. Имаме едно добро ядро и всичко, което предстои да се случи на трансферния пазар, ще бъде надграждане", завърши Бойко Величков.

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