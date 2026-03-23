  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя пълните резултати от гласуването в 65-ата анкета "Футболист на годината". Голямата награда грабна полузащитникът на Лийдс Илия Груев, който пребори конкуренцията на Ивайло Чочев и Кирил Десподов.

107 Футболист на годината 2025

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2025 ГОДИНА

Място Име Точки

1. Илия Груев – 184
2. Ивайло Чочев – 168
3. Кирил Десподов - 52
4. Димитър Митов – 29
5. Росен Божинов – 23
6. Филип Кръстев – 13
7. Радослав Кирилов – 12
8. Марин Петков – 6
9. Андриан Краев – 5
Лукас Петков – 5
Светослав Вуцов – 5
12. Георги Русев – 4
13. Петко Христов – 3
14. Мартин Георгиев – 2
Спас Делев – 2
16. Виктор Попов – 1
Георги Миланов – 1
Здравко Димитров - 1

ТРЕНЬОР №1 ЗА 2025 ГОДИНА – НАГРАДА "ДИМИТЪР ПЕНЕВ"

Място Име Точки

1. Станимир Стоилов – 234
2. Александър Тунчев - 127
3. Христо Янев – 78
4. Илиан Илиев – 52
5. Иван Стоянов – 8
6. Александър Димитров - 6
7. Петър Гайдаров – 4
8. Александър Томаш – 2
Георги Чиликов – 2
Станислав Генчев - 2
11. Димитър Пантев - 1

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Име Гласове

Светослав Вуцов - 73
Димитър Евтимов – 4
Леви Нтумба – 3
Фьодор Лапоухов – 2
Анатолий Господинов – 1
Боян Милосавлевич – 1
Максим Ковальов – 1
Серджио Падт - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Майкон – 28
Кристиан Димитров – 22
Кристиан Макун – 13
Лумбард Делова – 6
Диниш Алмейда – 5
Франсиско Сон – 4
Мартин Георгиев – 3
Антон Недялков – 2
Адриан Лапеня - 1
Вендерсон Цунами – 1
Живко Атанасов – 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

Ивайло Чочев – 54
Петър Станич – 20
Джеймс Ето'о – 8
Радослав Кирилов – 2
Кайо Видал – 1
Тодор Неделев - 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

Леандро Годой – 52
Мустафа Сангаре – 8
Мамаду Диало – 7
Йоанис Питас – 4
Радослав Кирилов – 3
Спас Делев – 3
Бертран Фурие - 2
Евертон Бала – 2
Ивайло Чочев – 2
Алберто Салидо – 1
Марин Петков – 1
Хуан Переа – 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Петър Станич – 33
Майкон – 16
Леандро Годой – 14
Евертон Бала – 4
Кайо Видал – 4
Кристиан Макун – 3
Мустафа Сангаре – 3
Джеймс Ето'о – 2
Йоанис Питас – 2
Диниш Алмейда – 1
Ерик Биле – 1
Лумбард Делова – 1
Мамаду Диало – 1
Оливие Вердон – 1

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

Кристиян Балов – 23
Петко Панайотов – 21
Росен Божинов – 16
Георги Лазаров – 9
Мартин Георгиев – 6
Марто Бойчев – 4
Борислав Рупанов – 2
Кристиян Стоянов – 2
Валери Владимиров – 1
Марин Петков – 1
Николай Златев – 1

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа
3. Лора Петрова - 12
4. Александра Янева – 8
Полина Ръсина – 8
6. Полина Демирова - 5
Симона Петкова - 5
8. Здравка Парапунова – 2
9. Анастасия Скоринина – 1
Димитра Иванова – 1
Моника Балиова – 1
Ивана Найденова – 1

НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 ГОДИНА

Лумбард Делова

"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ"

Георги Лазаров

Футболист №1 по минифутбол за 2025 г.:

Денис Иванов

Треньор №1 по минифутбол за 2025 г.:

Нено Георгиев

