Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя пълните резултати от гласуването в 65-ата анкета "Футболист на годината". Голямата награда грабна полузащитникът на Лийдс Илия Груев, който пребори конкуренцията на Ивайло Чочев и Кирил Десподов.

107

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2025 ГОДИНА



Място Име Точки

1. Илия Груев – 184

2. Ивайло Чочев – 168

3. Кирил Десподов - 52

4. Димитър Митов – 29

5. Росен Божинов – 23

6. Филип Кръстев – 13

7. Радослав Кирилов – 12

8. Марин Петков – 6

9. Андриан Краев – 5

Лукас Петков – 5

Светослав Вуцов – 5

12. Георги Русев – 4

13. Петко Христов – 3

14. Мартин Георгиев – 2

Спас Делев – 2

16. Виктор Попов – 1

Георги Миланов – 1

Здравко Димитров - 1

ТРЕНЬОР №1 ЗА 2025 ГОДИНА – НАГРАДА "ДИМИТЪР ПЕНЕВ"



Място Име Точки

1. Станимир Стоилов – 234

2. Александър Тунчев - 127

3. Христо Янев – 78

4. Илиан Илиев – 52

5. Иван Стоянов – 8

6. Александър Димитров - 6

7. Петър Гайдаров – 4

8. Александър Томаш – 2

Георги Чиликов – 2

Станислав Генчев - 2

11. Димитър Пантев - 1

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА



НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР



Име Гласове

Светослав Вуцов - 73

Димитър Евтимов – 4

Леви Нтумба – 3

Фьодор Лапоухов – 2

Анатолий Господинов – 1

Боян Милосавлевич – 1

Максим Ковальов – 1

Серджио Падт - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Майкон – 28

Кристиан Димитров – 22

Кристиан Макун – 13

Лумбард Делова – 6

Диниш Алмейда – 5

Франсиско Сон – 4

Мартин Георгиев – 3

Антон Недялков – 2

Адриан Лапеня - 1

Вендерсон Цунами – 1

Живко Атанасов – 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

Ивайло Чочев – 54

Петър Станич – 20

Джеймс Ето'о – 8

Радослав Кирилов – 2

Кайо Видал – 1

Тодор Неделев - 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

Леандро Годой – 52

Мустафа Сангаре – 8

Мамаду Диало – 7

Йоанис Питас – 4

Радослав Кирилов – 3

Спас Делев – 3

Бертран Фурие - 2

Евертон Бала – 2

Ивайло Чочев – 2

Алберто Салидо – 1

Марин Петков – 1

Хуан Переа – 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Петър Станич – 33

Майкон – 16

Леандро Годой – 14

Евертон Бала – 4

Кайо Видал – 4

Кристиан Макун – 3

Мустафа Сангаре – 3

Джеймс Ето'о – 2

Йоанис Питас – 2

Диниш Алмейда – 1

Ерик Биле – 1

Лумбард Делова – 1

Мамаду Диало – 1

Оливие Вердон – 1

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

Кристиян Балов – 23

Петко Панайотов – 21

Росен Божинов – 16

Георги Лазаров – 9

Мартин Георгиев – 6

Марто Бойчев – 4

Борислав Рупанов – 2

Кристиян Стоянов – 2

Валери Владимиров – 1

Марин Петков – 1

Николай Златев – 1

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа

3. Лора Петрова - 12

4. Александра Янева – 8

Полина Ръсина – 8

6. Полина Демирова - 5

Симона Петкова - 5

8. Здравка Парапунова – 2

9. Анастасия Скоринина – 1

Димитра Иванова – 1

Моника Балиова – 1

Ивана Найденова – 1

НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 ГОДИНА

Лумбард Делова

"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ"

Георги Лазаров

Футболист №1 по минифутбол за 2025 г.:

Денис Иванов

Треньор №1 по минифутбол за 2025 г.:

Нено Георгиев

