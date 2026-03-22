  Мариано Гарсия спечели златото на 1500 метра в Торун

Мариано Гарсия спечели златото на 1500 метра в Торун

  • 22 март 2026 | 20:02
Четири години след като триумфира на 800 метра на същия шампионат, Мариано Гарсия постигна победа на почти двойно по-дълга дистанция, печелейки титлата на 1500 метра за мъже на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

Испанецът контролираше темпото през по-голямата част от състезанието, като поведе след 400 метра с бавното време от 1:04.80 и премина 800 метра с комфортното 2:05.58. При достигането на 1000 метра за 2:33.12, световният шампион Исак Надер се изкачи на втора позиция, плътно зад Гарсия.

Надер остана зад Гарсия и при последния звънец, но испанецът удържа преднината си и пресече финалната линия като победител с време 3:39.63. Надер зае второто място с 3:40.06, изпреварвайки с малко бързо финиширащия Адам Спенсър от Австралия (3:40.26).

Снимки: Gettyimages

