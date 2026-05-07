  3. Световният атлетически ден бе отбелязан с детска атлетика в Русе

  • 7 май 2026 | 16:02
Световният атлетически ден (7 май) бе отбелязан в основно училище “Любен Каравелов“ в Русе. Екип на Българска федерация лека атлетика съвместно с община Русе проведоха занимания по “Детска атлетика“ със 150 деца от учебното заведение. Гост на състезанието бе един от най-добрите български атлети за всички времена – Ростислав Димитров – сребърен медалист на троен скок от световното първенство за мъже – Севиля 1999 и най-добрият атлет на България в бяганията на средни и дълги разстояния – Евгени Игнатов.

Представянето на програмата “Планета Атлетика“, която е част от Детската атлетика в България продължава на 8 май в основно училище „Иван Вазов“ в Русе. Атлетическият маратон от състезания в най-големия български крайдунавски град завършва на 9 май с международния турнир за юноши и девойки под 18 години „Младост“, който ще се проведе на градския стадион в Русе от 13:30 до 19:00 часа. Очакват се над 400 млади атлети от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния. Само от България заявки са дали 355 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранни участници са над 70.

