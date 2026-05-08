Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Сектор "Г" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат "орлите" в съобщение към привържениците си. Ако това означава отпускане на допълнителни билети за "сините", те ще ги обявят и пуснат в продажба преди началото на двубоя.

"ПФК Лудогорец уведомява своите фенове, че след проведени разговори с ръководството на ПФК Левски и предвид тържествата по награждаването на домакините, двата клуба постигнаха договорка Сектор "Г" да бъде предназначен за фенове на Левски, като за привържениците на Лудогорец ще бъде обособена специална зона на същата трибуна за предстоящия двубой между двата тима на стадион "Георги Аспарухов" в събота (9 май) от 18:45 часа", пишат разградчани.

"Влизането на феновете на Лудогорец ще се осъществява през Вход 11 откъм улица "Иван Вазов", както е било и досега. Вход 11 ще бъде предназначен единствено за фенове на Лудогорец и няма да има смесване на потоците с привърженици на Левски. За гостуващите фенове ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения", добавят "орлите".

"Билети за феновете на Лудогорец ще се продават на място в деня на мача, като продажбата започва два часа преди първия съдийски сигнал – в 16:45 ч. Цената на билета е 7,16 евро", завършва съобщението.