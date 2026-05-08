Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 3713
  • 8
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Сектор "Г" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат "орлите" в съобщение към привържениците си. Ако това означава отпускане на допълнителни билети за "сините", те ще ги обявят и пуснат в продажба преди началото на двубоя.

"ПФК Лудогорец уведомява своите фенове, че след проведени разговори с ръководството на ПФК Левски и предвид тържествата по награждаването на домакините, двата клуба постигнаха договорка Сектор "Г" да бъде предназначен за фенове на Левски, като за привържениците на Лудогорец ще бъде обособена специална зона на същата трибуна за предстоящия двубой между двата тима на стадион "Георги Аспарухов" в събота (9 май) от 18:45 часа", пишат разградчани.

"Влизането на феновете на Лудогорец ще се осъществява през Вход 11 откъм улица "Иван Вазов", както е било и досега. Вход 11 ще бъде предназначен единствено за фенове на Лудогорец и няма да има смесване на потоците с привърженици на Левски. За гостуващите фенове ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения", добавят "орлите".

"Билети за феновете на Лудогорец ще се продават на място в деня на мача, като продажбата започва два часа преди първия съдийски сигнал – в 16:45 ч. Цената на билета е 7,16 евро", завършва съобщението.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тодор Манев: Ще ни е тежко в Смолян

Тодор Манев: Ще ни е тежко в Смолян

  • 8 май 2026 | 08:29
  • 640
  • 0
Димитър Иванов: Атлетик е крив отбор

Димитър Иванов: Атлетик е крив отбор

  • 8 май 2026 | 08:27
  • 462
  • 0
Васил Стефанов: Да играем за честта си

Васил Стефанов: Да играем за честта си

  • 8 май 2026 | 08:24
  • 386
  • 0
Живко Желев за мача със Секирово

Живко Желев за мача със Секирово

  • 8 май 2026 | 08:22
  • 427
  • 0
Атанас Апостолов: Да прекъснем негативната серия

Атанас Апостолов: Да прекъснем негативната серия

  • 8 май 2026 | 08:19
  • 347
  • 0
Димчо Ненов: Да властва футболът

Димчо Ненов: Да властва футболът

  • 8 май 2026 | 08:17
  • 381
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 12119
  • 80
Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

Хулио Веласкес в Испания: За Наско Сираков мога да кажа само хубави неща

  • 8 май 2026 | 09:55
  • 10462
  • 26
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 6440
  • 6
Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

  • 8 май 2026 | 07:45
  • 5727
  • 6
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 27491
  • 31