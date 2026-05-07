Световни шампиони се присъединяват към звездната селекция на Lone Star Grand Prix

Световният шампион Облик Севил и олимпийската шампионка Габи Томас са сред новите големи имена, които ще участват в лекоатлетическия турнир Lone Star Grand Prix в Тексас на 6 юни. Събитието е част от златната верига на Световния атлетически континентален тур, а участието си вече потвърди и Куинси Хол.

Ямаецът Севил ще бъде част от изключително силна надпревара на 100 метра. Той ще се изправи срещу многократния олимпийски и световен медалист Андре де Грас от Канада, многократния световен медалист от САЩ Трейвън Бромел, британския рекордьор Зарнел Хюз и членовете на победната щафета на САЩ на 4х100 метра от Световните щафети: Рони Бейкър, Макс Томас и Пджай Остин.

Американката Томас, която спечели три златни медала на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., ще се състезава в дисциплината 200 метра. Спринтьорката, която живее в Остин, се намира в отлична форма, след като наскоро за първи път в кариерата си слезе под 11 секунди на 100 метра при позволен вятър, записвайки 10.95 в Габороне.

За Хол това ще бъде първо състезание точно една година след последното му участие – победа на 400 метра на Диамантената лига в Рим. Той е четвъртият най-бърз атлет в историята на тази дистанция с постижението си от 43.40 във финала на Олимпийските игри в Париж.