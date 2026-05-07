Турнир “Младост“ в Русе събира над 400 млади атлети от шест страни

Международният турнир по лека атлетика “Младост“ ще се проведе на градския стадион в Русе на 9 май. Състезанието е специализирано за юноши и девойки под 18 години, а над 400 млади атлети от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния. Само от България заявки са дали 355 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранни участници са над 70.

Основната цел на най-добрите в тази възраст са покриване на нормативи за Eвропейското първенство под 18 години в Риети, Италия (16-19 юли) и Световния шампионат за под 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ (5-9 август).

Началото на турнира е в 13:30 часа, а последните дисциплини и награждавания продължават до 19:00 часа. Най-добрите три резултата при юноши и при девойките ще бъдат премирани и с парични премии съответно – 1-во - 150 евро, 2-ро - 125 евро и 3-то - 100 евро. Основен организатор на турнира е атлетически клуб Дунав-Русе съвместно с Българска федерация лека атлетика и община Русе.