Турнир “Младост“ в Русе събира над 400 млади атлети от шест страни

Международният турнир по лека атлетика “Младост“ ще се проведе на градския стадион в Русе на 9 май. Състезанието е специализирано за юноши и девойки под 18 години, а над 400 млади атлети от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния. Само от България заявки са дали 355 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранни участници са над 70.

Основната цел на най-добрите в тази възраст са покриване на нормативи за Eвропейското първенство под 18 години в Риети, Италия (16-19 юли) и Световния шампионат за под 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ (5-9 август).

Началото на турнира е в 13:30 часа, а последните дисциплини и награждавания продължават до 19:00 часа. Най-добрите три резултата при юноши и при девойките ще бъдат премирани и с парични премии съответно – 1-во - 150 евро, 2-ро - 125 евро и 3-то - 100 евро. Основен организатор на турнира е атлетически клуб Дунав-Русе съвместно с Българска федерация лека атлетика и община Русе.

Героините на Норвегия от щафетата се завръщат у дома за “Бислет Геймс“

Гресие ще атакува рекорда на Мо Фара в едночасовото бягане в Брюксел

Президентът на Европейската атлетика получи благодарствен плакет от БФЛА

Уанионий подновява съперничеството си с Ароп и Седжати в Осло

Обединеното кралство обмисля кандидатура за домакинство на Олимпийските игри през 40-те години на века

Тежки условия и подобрени рекорди на “Коджа кая“ при откриването на Националния шампионат по скайрънинг

Тежка контузия за Филип Кръстев

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Тревата на "Армията" поникна

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

