Батоклети е новата световна шампионка на 3000 метра в зала

Надя Батоклети от Италия спечели златния медал в бягането на 3000 метра, за да завоюва първата си световна титла на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

25-годишната атлетка записа време от 8:57.64, добавяйки този успех към медалите си от световните първенства на 5000 и 10 000 метра, спечелени в Токио, както и към олимпийското сребро на 10 000 метра от Париж.

В драматичен финал Емили Маккей от САЩ се пребори за сребърния медал с време 8:58.12, докато австралийката Джесика Хъл взе бронза с 8:58.18.

Защитаващата титлата си Фревейни Хайлу видя как надеждите ѝ за медал се изпариха след падане по средата на състезанието.

Снимки: Gettyimages