Селемон Барега оглавява звездната листа на AJ Bell Great Manchester Run 2026

Списъкът с елитни атлети за тазгодишното издание на Great Manchester Run е изпълнен с олимпийски златни медалисти, европейски шампиони, предишни победители и защитаващ титлата си състезател. Селемон Барега се завръща като защитаващ шампион в елитния старт на 10 км за мъже, след победата си през 2025 г. с време 27:49.

По петите му тази година ще бъде уругваецът Сантяго Катрофе, който зае второ място през 2025 г. Победителят от 2024 г. Винсент Нгетич от Кения също ще бъде част от звездната надпревара. Британските надежди са свързани с бившия шампион Марк Скот и двукратния олимпиец Анди Бътчарт.

“Очаквам с нетърпение да се върна, за да защитя титлата си на Great Manchester Run. Миналата година състезанието много ми хареса, а конкуренцията отново изглежда силна, така че знам, че ще трябва да бъда в най-добрата си форма, за да завърша на върха на подиума“, заяви Барега.

Елитната надпревара на 10 км при жените се очертава да бъде също толкова вълнуваща. Настоящата шампионка на Great North Run Шейла Чепкируи от Кения ще се изправи срещу действащата шампионка на Бостънския маратон Шарън Локеди, рекордьорката на САЩ в полумаратона Уейни Келати и европейската шампионка на 5000 м от 2022 г. Констанце Клостерхалфен. Британките Верити Окенден, Лили Партридж, Клара Еванс и Джес Пиасеки ще се борят за домашна слава и място на подиума.

Снимки: Gettyimages