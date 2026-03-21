  Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

  • 21 март 2026 | 22:50
Якуб Шимански завърши своя непобеден сезон в зала по възможно най-добрия начин – със златен медал на родна земя по време на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Европейският шампион в зала влезе в първенството като един от основните фаворити за медал в дисциплината 60 метра с препятствия при мъжете. След като американецът Трей Кънингам спечели своя полуфинал със 7.35 секунди, изглеждаше, че задачата на Шимански във финала ще бъде изключително трудна.

Въпреки това полякът запази самообладание и пресече финалната линия с време 7.40, за да грабне златото пред испанеца Енрике Йопис (7.42). Кънингам трябваше да се задоволи с бронзовия медал, финиширайки за 7.43 секунди.

Снимки: Gettyimages

Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

Белгия грабна първата световна титла в смесената щафета 4х400 метра в зала

Строят допълнителни трибуни за Европейското по лека атлетика в Бирмингам

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Конкуренцията в скока на дължина мъже е от най-силните на шампионата

Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

