Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

Якуб Шимански завърши своя непобеден сезон в зала по възможно най-добрия начин – със златен медал на родна земя по време на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Европейският шампион в зала влезе в първенството като един от основните фаворити за медал в дисциплината 60 метра с препятствия при мъжете. След като американецът Трей Кънингам спечели своя полуфинал със 7.35 секунди, изглеждаше, че задачата на Шимански във финала ще бъде изключително трудна.

Въпреки това полякът запази самообладание и пресече финалната линия с време 7.40, за да грабне златото пред испанеца Енрике Йопис (7.42). Кънингам трябваше да се задоволи с бронзовия медал, финиширайки за 7.43 секунди.

