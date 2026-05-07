Ново състезание по бягане в центъра на София

Ново състезание по бягане в центъра на София

София ще бъде домакин на ново градско състезание по бягане – Sofia 1K Run. Надпреварата ще се проведе на 4 октомври 2026 година и ще подгрее Софийския маратон, който е седмица по-късно. Състезанието Sofia 1K Run е с различен формат от традиционните събития. Дистанцията е 1000 метра, а участниците ще бъдат разделени в серии според предварително заявените резултати.

Събитието дава възможност за участие на всички – от начинаещи бегачи до опитни професионални атлети. Организаторите са предвидили и награден фонд за най-бързите при мъжете и жените.

Идеята е да се съчетаят скорост, позитивна атмосфера и атлетическо забавление в сърцето на града. Зоната старт/финал ще бъде разположена на улица „Ген. Гурко“, а трасето ще преминава през емблематични за София локации като езерото „Ариана“, Орлов мост, Княжеската градина и стадион „Васил Левски“.

Надпреварата ще стартира с адаптиран старт за младежи със специални потребности, а в програмата са включени и детски стартове за атлети на възраст от 4 до 12 години. Организатор на събитието е спортен клуб Дарко Тим-София в партньорство със Столична община.

