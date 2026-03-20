Помашки пред Sportal.bg за Саръбоюков: Много е млад, има още големи възможности

Георги Помашки се готви да изведе гръцката атлетика до поредни отличия на световни първенства, като този път медалите ще бъдат атакувани в Торун. Помашки даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди началото на първенството в Полша.

“От отбора на Гърция очаквам два медала и половина - това съм казал. Имам една положителна изненада в скока на височина”, сподели той пред Sportal.bg.

Той коментира и едно интервю пред Sportal.bg от преди няколко години, в което сподели, че Божидар Саръбоюков е “нешлифован диамант”, който в следващите години ще бъде един от основните конкуренти на неговия състезател Милтиадис Тентоглу.

“Божидар е почти готов да го сложим на пръстена, но той е много млад. Той има още много големи възможности и както знаете в спорта, когато постигнем нещо, веднага вдигаме летвата, променяме целта. Мисля, че Божидар вече трябва да се концентрира за много по-висок резултат”, каза още той.

Готов ли е Тентоглу за нова световна титла в зала или по-младите състезатели ще го поледят: “Той е показал, че скача силно на големите първенства и в зала, и на открито. Очаквам да го направи и следващите дни. Подготвени сме много добре, целта беше за тук.”

Специалистът коментира и мъжкият скок дължина, който в момента е изключително силен: “Много години вече не съм виждал такава плътност на резултатите в скока на дължина. Сега имаме 7-8 човека над 8.20 и нещо. Това показва, че всеки е способен от тези състезатели да се развиват и да достигнат на някакво по-високо ниво.”

