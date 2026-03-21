  Sportal.bg
  Досо спечели златото на 60 метра в Полша и събра пълна колекция медали

Досо спечели златото на 60 метра в Полша и събра пълна колекция медали

  • 21 март 2026 | 23:22
След като спечели бронз през 2024 г. и сребро през 2025 г., италианката Зайнаб Досо най-накрая стъпи на върха на подиума в спринта на 60 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

В изключително оспорван финал, в който първите седем състезателки бяха разделени от едва 0.07 секунди, Досо триумфира с време 7.00. Така тя изпревари американката Джашъс Сиърс и олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред, които финишираха с еднакво време от 7.03.

Това беше първото бягане на 60 метра в историята, в което седем жени слязоха под границата от 7.10 секунди.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

  • 21 март 2026 | 23:13
  • 1541
  • 0
Лудес Глория Мануел триумфира със златото на 400 метра в Полша

Лудес Глория Мануел триумфира със златото на 400 метра в Полша

  • 21 март 2026 | 23:10
  • 309
  • 3
Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

  • 21 март 2026 | 22:50
  • 386
  • 0
Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

  • 21 март 2026 | 22:40
  • 1676
  • 0
Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

  • 21 март 2026 | 22:10
  • 1258
  • 1
Кър си върна световната титла на 3000 метра

Кър си върна световната титла на 3000 метра

  • 21 март 2026 | 20:51
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 120384
  • 870
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 12173
  • 31
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 50981
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 11850
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 11883
  • 16
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 38656
  • 66