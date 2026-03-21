Досо спечели златото на 60 метра в Полша и събра пълна колекция медали

След като спечели бронз през 2024 г. и сребро през 2025 г., италианката Зайнаб Досо най-накрая стъпи на върха на подиума в спринта на 60 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

В изключително оспорван финал, в който първите седем състезателки бяха разделени от едва 0.07 секунди, Досо триумфира с време 7.00. Така тя изпревари американката Джашъс Сиърс и олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред, които финишираха с еднакво време от 7.03.

Това беше първото бягане на 60 метра в историята, в което седем жени слязоха под границата от 7.10 секунди.

Снимки: Gettyimages