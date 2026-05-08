Арда има да си връща на Локомотив (Пд)

Локомотив (Пловдив) и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Лаута” стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на “небесносините” интригата ще се завърже сериозно.

Домакините са с 49 точки в актива си и както стана ясно, заемат първото място в групата. Те стартираха със загуба в плейофите, след като отстъпиха на Черно море с 0:1, но предишния кръг взеха дербито с Ботев (Пд) след победа с 2:0. Сега преднината на “смърфовете” пред втория е само една точка и ако днес не победят, рискуват да бъдат изместени от лидерската позиция.

Арда от своя страна е на третото място с 45 пункта. Те стартираха също със загуба, след като паднаха от Ботев с 0:2, а миналия кръг не успяха да победят Черно море и завършиха 0:0. Все пак победа днес би вкарала сериозно Арда в битката за първото място, което би означавали бараж за Европа.

Двата тима се срещнаха съвсем скоро в полуфиналите на турнира за Sesame Купа на България. Тогава с общ резултат 5:1 Локомотив продължи напред, след като в първата среща размаза Арда с 4:0. Сега определено основният фокус и цел до края на сезона за “смърфовете” ще бъде да спечелят Купата, но те не бива да се отпускат и за първенството. Арда от своя страна вече няма за какво да играе и ако иска да участва в европейските клубни турнири, ще трябва да даде всичко от себе си до края на кампанията.

Иначе в efbet Лига Локо и Арда също премериха сили два пъти. В първия случай завършиха 0:0, а във втория тимът от Кърджали се наложи с 2:0.