  Кър си върна световната титла на 3000 метра

Кър си върна световната титла на 3000 метра

  • 21 март 2026 | 20:51
Две години след като спечели златото в същата дисциплина на родна земя в Глазгоу, Джош Кър повтори триумфа си на 3000 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун .

Британецът изчакваше своя момент през по-голямата част от състезанието, докато олимпийският шампион на 1500 метра Коул Хокър водеше през първите 1000 метра. Впоследствие етиопското дуо Гетнет Уале и Адису Йихуне поеха водачеството в заключителните етапи.

Батоклети е новата световна шампионка на 3000 метра в зала
Батоклети е новата световна шампионка на 3000 метра в зала

Кър излезе начело в последната обиколка и удържа силната атака на Хокър и френския рекордьор Ян Шруб. Британецът пресече финалната линия с време 7:35.56 – второто най-бързо в историята на световните първенства в зала, за да спечели третата си глобална титла. Хокър завърши силно, за да вземе среброто със 7:35.70, само на 0.01 секунди пред Шруб.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

  • 21 март 2026 | 15:12
  • 5250
  • 0
Белгия грабна първата световна титла в смесената щафета 4х400 метра в зала

Белгия грабна първата световна титла в смесената щафета 4х400 метра в зала

  • 21 март 2026 | 14:09
  • 1134
  • 0
Строят допълнителни трибуни за Европейското по лека атлетика в Бирмингам

Строят допълнителни трибуни за Европейското по лека атлетика в Бирмингам

  • 21 март 2026 | 13:19
  • 2508
  • 0
Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Конкуренцията в скока на дължина мъже е от най-силните на шампионата

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Конкуренцията в скока на дължина мъже е от най-силните на шампионата

  • 21 март 2026 | 13:09
  • 6741
  • 0
Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

  • 21 март 2026 | 12:11
  • 1979
  • 1
Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

  • 21 март 2026 | 11:27
  • 1753
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 110887
  • 749
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 7472
  • 23
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 47287
  • 84
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 6795
  • 5
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 6109
  • 10
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 34852
  • 63