Кър си върна световната титла на 3000 метра

Две години след като спечели златото в същата дисциплина на родна земя в Глазгоу, Джош Кър повтори триумфа си на 3000 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун .

Британецът изчакваше своя момент през по-голямата част от състезанието, докато олимпийският шампион на 1500 метра Коул Хокър водеше през първите 1000 метра. Впоследствие етиопското дуо Гетнет Уале и Адису Йихуне поеха водачеството в заключителните етапи.

Кър излезе начело в последната обиколка и удържа силната атака на Хокър и френския рекордьор Ян Шруб. Британецът пресече финалната линия с време 7:35.56 – второто най-бързо в историята на световните първенства в зала, за да спечели третата си глобална титла. Хокър завърши силно, за да вземе среброто със 7:35.70, само на 0.01 секунди пред Шруб.

Снимки: Gettyimages