Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

  • 21 март 2026 | 22:40
  • 874
  • 0
Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

Шведската суперзвезда в овчарския скок Арманд Дуплантис подобри собствения си рекорд на шампионатите, преодолявайки 6.25 м, за да си осигури четвърта поредна световна титла на закрито на Световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша.

За първи път в историята трима атлети преминаха границата от шест метра в едно и също състезание на закрито. Емануил Каралис от Гърция преодоля 6.05 м за сребърния медал, докато австралиецът Къртис Маршал изравни личния си рекорд с 6.00 м, което му донесе бронза.

Дуплантис започна състезанието на 5.50 м, като преодоля височината от първия си опит. След това той продължи безгрешната си серия, преминавайки последователно 5.85 м, 6.00 м, 6.10 м, 6.15 м и накрая 6.25 м – всички от първи опит.

След успешния скок на 6.25 м той реши да приключи участието си за деня, спечелвайки поредното си злато в същата зала, където през 2020 г. постави първия си световен рекорд от 6.17 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Дорощук донесе втора световна титла на Украйна в скока на височина в Полша

Белгия грабна първата световна титла в смесената щафета 4х400 метра в зала

Строят допълнителни трибуни за Европейското по лека атлетика в Бирмингам

Добромир Карамаринов пред Sportal.bg: Конкуренцията в скока на дължина мъже е от най-силните на шампионата

Станислав Станков пред Sportal.bg: Доволен съм, но знам, че мога много повече

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

