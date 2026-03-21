Дуплантис с нов рекорд на шампионатите за четвърта поредна световна титла на закрито

Шведската суперзвезда в овчарския скок Арманд Дуплантис подобри собствения си рекорд на шампионатите, преодолявайки 6.25 м, за да си осигури четвърта поредна световна титла на закрито на Световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша.

За първи път в историята трима атлети преминаха границата от шест метра в едно и също състезание на закрито. Емануил Каралис от Гърция преодоля 6.05 м за сребърния медал, докато австралиецът Къртис Маршал изравни личния си рекорд с 6.00 м, което му донесе бронза.

Дуплантис започна състезанието на 5.50 м, като преодоля височината от първия си опит. След това той продължи безгрешната си серия, преминавайки последователно 5.85 м, 6.00 м, 6.10 м, 6.15 м и накрая 6.25 м – всички от първи опит.

След успешния скок на 6.25 м той реши да приключи участието си за деня, спечелвайки поредното си злато в същата зала, където през 2020 г. постави първия си световен рекорд от 6.17 м.

