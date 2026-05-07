Трагедия на ултрамаратон: Участник почина по време на състезанието

Тазгодишното издание на ултрамаратона Cocodona 250 е помрачено от трагедия, след като организаторите обявиха, че участник е починал вследствие на сериозен медицински инцидент по време на състезанието. Новината беше съобщена във вторник, като бе уточнено, че семейството и екипът на бегача са уведомени. От уважение към близките, организаторите отказаха да разкрият името на починалия или други лични данни.

В изявление, публикувано в официалния профил на състезанието в Инстаграм, от Cocodona заявиха, че екипът им оказва подкрепа на пряко засегнатите и ще сподели повече информация само ако е уместно. Организаторите също така потвърдиха, че събитието ще продължи в чест на бегача, като призоваха участниците и екипите им да “носят спомена за този атлет със себе си по трасето“.

“От уважение към семейството и близките му, на този етап не споделяме допълнителни лични данни, но нашият екип подкрепя пряко засегнатите и ще предостави повече информация само ако и когато е подходящо“, добави Джамил Коури, основател на Cocodona 250, по време на живото излъчване на събитието.

Cocodona 250, организиран от Aravaipa Running, обхваща 253 мили (около 407 км) от Блек Кениън Сити до Флагстаф, Аризона. Тазгодишното издание започна в понеделник и е предвидено да продължи до събота, като бегачите разполагат със 125 часа, за да завършат пълния маршрут. Трасето преминава през пустинни и планински терени, включва над 38 000 фута (около 11 580 метра) изкачване и превежда участниците през комбинация от отдалечени пътеки, градове, дълги изкачвания и дълги нощи на крак.