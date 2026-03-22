Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Божидар Саръбоюков с четвърти стартов номер във финала на Световното

Божидар Саръбоюков с четвърти стартов номер във финала на Световното

  • 22 март 2026 | 12:14
  • 3707
  • 2

Българското участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) ще завърши тази вечер с Божидар Саръбоюков в скока на дължина, който ще започне в 20:12 часа българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ3. Възпитаникът на Димитър Карамфилов е №1 в световната ранглиста за сезона с 8.45 метра, което е и нов национален рекорд на България. Саръбоюков ще скача с четвърти стартов номер във финала.

Първи в битката за разпределението на медалите излиза актуалният световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани. След него скачат австралиецът Лиъм Адкок и двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който има всички възможни титли в своята колекция с отличия.

Във финала ще стартират 17 атлети, като прави впечатление, че 16 от тях са преминавали границата от 8 метра през сезона, което говори за изключително сериозната конкуренция в сектора.

Вчера Александра Начева завърши осма във финала в тройния скок с личен рекорд в зала от 14.05 метра, завръщайки се на голям форум близо 2 години след тежка контузия. По-рано през седмицата Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 метра при мъжете, а Станислав Станков на 60 м/пр.

Следвай ни:

Георги Павлов: Българската лека атлетика има своето място в света

Виж всички

Водещи Новини

